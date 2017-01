Últims dies de “Nocturns” de Jorge Méndez Blake

La Galeria Travesia Cuatro presenta fins al proper 10 de febrer l’exposició Nocturns, de l’artista mexicà Jorge Méndez Blake. En la seva tercera exposició individual a la galeria, Méndez Blake continua la seva investigació de llarg termini sobre la literatura i la seva repercussió en les arts visuals. En aquesta ocasió, l’artista centra el seu interès en el “nocturn”, gènere líric desenvolupat extensament en el romanticisme i en el modernisme.

A Espanya i Llatinoamèrica va ser motiu d’obres d’escriptors com Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Federico García Lorca o José Asunción Silva; a Mèxic, pel grup d’Els contemporanis, format per escriptors com Salvador Novo, Antonieta Rivas Mercado, José Gorostiz i Xavier Villaurrutia, qui el va utilitzar com a columna vertebral d’un llibre essencial en la història de la poesia mexicana del segle XX: nostàlgia de la mort.

Méndez Blake tria aquesta obra per realitzar un exercici de dissecció poètica. Entre d’altres poemes, Nostàlgia de la mort inclou disset nocturns. Es tracta de poemes al voltant de la mort, la soledat, la nit, el desig, l’amor, el prohibit, el buit, l’espiritual … paradigmes del gènere del nocturn i de la poesia moderna.

Etiquetes: Galeria Travesia Cuatro · Jorge Méndez Blake