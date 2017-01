Últimes setmanes per veure “D’Obra” al Museu del Disseny

Fins al 29 de gener del 2017 es pot visitar al Museu del Disseny de Barcelona l’exposició D’obra. Ceràmica aplicada a l’arquitectura, la primera exposició que recorre 12 mil anys d’història mostrant una selecció de tres-centes peces des de l’antiguitat fins avui.

El recorregut de l’exposició permet descobrir el paper clau que ha tingut i té la ceràmica en la vida humana. Repassa els nombrosos avenços, invencions i innovacions que, al llarg dels segles i en un marc geogràfic molt ampli, ha experimentat la ceràmica aplicada a l’arquitectura. S’inclouen exemples característics de les principals cultures i moments històrics, des de Mesopotàmia, l’arquitectura grega i romana a projectes del segle XXI, peces que dialoguen amb obres de reconeguts artistes, com Picasso, Miró, Dalí, Chillida, Vilató, Barceló o Miquel Navarro, entre altres.

Des dels fonaments fins a la teulada tots els elements constructius d’una casa es poden fer de tova i terracota D’obra, comissariada per l’arquitecte Pedro Azara, remarca tant els usos i pervivència del fang, especialment del maó i la rajola com a materials constructius essencials al llarg de mil·lennis, així com el seu rol simbòlic, protector i estètic.

Les més de tres-centes peces de ceràmica D’obra provenen d’una seixantena de prestadors, entre els quals destaquen museus europeus com el Musée du Louvre de París, el Museo Nazionale Romano, el National Archaeological Museum d’Atenes, l’Ashmolean Museum d’Oxford o el Pergamonmuseum de Berlín. La col·lecció de ceràmica del Museu del Disseny també hi té una presència destacada amb unes seixanta peces des del segle X fins a l’actualitat.

D’obra també s’ha adreçat al públic familiar amb un circuit especial per l’exposició pensat tant per les criatures com pels adults i, un taller, Terra Líquida que permet als nens i nenes experimentar amb el fang emmotllat i crear peces úniques que es podran endur a casa. El taller es fa els diumenges a les 11.30 h i encara queden les sessions del 15, el 22 i el 29 de gener.

