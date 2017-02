“Troballes” de Jordi Estivill a la sala artAmore

De l’11 de març al 23 d’abril la sala d’exposicions artAmore del carrer de les Parellades, 57 de Sitges presenta Troballes Art del Reciclatge de Jordi Estivill.

Estivill presenta la tècnica mixta del collage-pintura i de l’assemblatge, on troba la seva manera més personal i característica d’expressar-se, utilitzant diversitat de materials reciclats.

Jordi Estivill: Neix a Barcelona el 1959. Estudis d’art a l’Escola Massana de Barcelona – Monogràfic d’Escultura, tècnica de modelatge, a L’Escola d’Arts i Oficis Llotja. Graduat en Arts Escèniques per L’Institut del Teatre de Barcelona.

Després de treballar en el camp teatral i la televisió ,a partir de l’any 1997, es decanta pel vessant de l’expressió plàstica. En aquest ampli espai de disciplines artístiques, treballa la pintura, l’escultura i sobretot explora la tècnica del collage i de l’assemblatge, on troba la seva manera més personal i característica d’expressar-se, utilitzant diversitat de materials reciclats com fustes, cartons, objectes trobats, etc. Composicions on el ritme, l’harmonia i l’equilibri tenen un paper principal reflectint la seva creativitat positiva, detallista i comunicativa que l’identifica allà on va aconseguint el seu propi i personal estil.

Exposicions tant a l’Estat Espanyol (Barcelona, Sevilla, Madrid, Albacete, Tarragona, Reus, Olot, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Lleida, Terrassa, Teià, Barberà de la Conca, Mercadal, etc) com a l’estranger (Brussel·les, París) el confirmen com un artista madur i consolidat.

