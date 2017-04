Trobades en una cadira a la Pigment Gallery

annaïs miró

La Pigment Gallery, al carrer Rosselló, 193, de Barcelona, acull a partir del 25 d’abril i fins el 13 de maig l’exposició Trobades en una cadira dels fotògrafs Marta Fàbregas i Marc Vidal. La mostra recull una selecció dels retrats que Fàbregas i Vidal han realitzat entre 2004 i 2017 a gent del món de la cultura, amb l’únic nexe comú, la cadira. Una cadira que ha anat mantenint uns peculiars diàlegs amb els diversos personatges en un total de més d’un un centenar de sessions. D’aquesta manera arrenca aquest projecte que té dos grans objectius: apropar la fotografia al gran públic i alhora retre homenatge al ric panorama cultural i artístic nacional amb la cadira com a denominador comú. Diuen els artistes que aquest projecte és un recull de retrats de persones que pertanyen al món de les arts i de la cultura de la Barcelona de principis del segle XXI. Són actors, músics, ballarines, pintors, arquitectes, pallassos… persones que treballen i mostren la seva feina públicament dins les disciplines artístiques o culturals. A nosaltres, com a fotògrafs que som, sempre ens ha agradat mirar, observar, intentar desxifrar què hi ha més enllà de cada personatge. Seduïts pel món de l’art, ens endinsem sense miraments i amb ulls de nen en aquest col·lectiu d’artistes. És aquest un projecte artístic a llarg termini, gairebé un projecte vital, on intentem, per mitjà de la fotografia, mostrar cada un dels personatges més enllà de la seva pròpia imatge. Intentant fer reflexionar l’espectador sobre la persona que està mirant. Cada retrat conté en si mateix la força i l’energia de cada persona, així com la circumstància d’aquell instant precís, trencant la distància entre l’espectador i la persona retratada.

Aquesta exposició té un doble valor: individual i col·lectiu, ja que cada retrat té valor en si mateix, com a obra autònoma, però el conjunt del projecte també té un gran valor documental, en tant que reflecteix un grup de persones que treballen en un entorn determinat i en un temps concret en l’àmbit de les arts. Aquesta sèrie de retrats consta, a dia d’avui, de més d’un centenar de retrats… i continua creixent. La nostra idea és seguir fent, esperem que per molt de temps, trobades… en una cadira.

