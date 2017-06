Trobada oberta amb Marc Larré a la Fundació Suñol

La Fundació Suñol, Passeig de Gràcia 98 de Barcelona, organitza el 22 de juny de 2017 a les 18h30 una visita comentada a l’exposició ACTE 37: Marc Larré. De aquellas fotos estos barros a càrrec del propi artista amb motiu de la cloenda.

La mostra recull un projecte inèdit de Larré elaborat específicament pel Nivell Zero. Es tracta d’una investigació dedicada a la relació entre la fotografia i el fang que va més enllà d’entendre el fenomen fotogràfic com a document o representació, per tal de destacar el seu caràcter icònic i objectual. Així, s’estableix un vincle entre allò temporal i allò espacial. El fang, material flexible i anacrònic, permet remarcar aquesta dualitat i abocar els diferents camps semàntics propis de cada llenguatge.

A la imatge, vista de la mostra “ACTE 37: Marc Larré. De aquellas fotos estos barros” a la Fundació Suñol.

