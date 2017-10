Trobada monogràfica sobre Erkki Kurenniemi a Espacio Trapézio

Espacio Trapézio acull el 16 d’octubre a les 19 h. una trobada monogràfica sobre Erkki Kurenniemi (Hämeenlinna, Finlàndia, 1941-2017), un dels primers artistes a proposar (i exercir) el lliurament del cos humà a la realitat cibernètica. Kurenniemi és pioner de l’art electrònic a Finlàndia: els seus projectes com a inventor i artista han anat tecnològicament (i, de vegades, també estèticament) per davant del seu temps. Tota la seva carrera, que abasta camps tan diversos com la intel·ligència artificial, la música, l’enginyeria, el cinema eròtic, la dansa o la filosofia, testifica el seu fetitxisme per la tecnologia i el seu desig d’escapar dels límits del cos humà.

Etiquetes: Erkki Kurenniemi · Espacio Trapézio