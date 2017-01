Es va celebrar a l’Espai d’Impulsió de Barcelona la trobada anual de Bonart i la Fundació Lluís Coromina que enguany coincidia amb l’inici dels actes del desè aniversari de la fundació. Al voltant d’un centenar de persones vinculades al món de la cultura han participat en la vetllada, en el decurs de la qual l’editora de Bonart, Anna Maria Camps ha fet entrega d’uns guardons a Lluís Coromina, president de la Fundació amb motiu del desè aniversari i com a reconeixement de la tasca que ha fet en favor de la cultura, i al crític Arnau Puig, persona vinculada a la revista des dels seus inicis i que aviat rebera la distinció d’Oficial de les Arts de la República Francesa.

Com cada any, s’han aplegat a la trobada anual de Bonart i la Fundació Lluís Coromina, col·laboradors de bonart i de la fundació, així com directors de museus, de fires, col·leccionistes, empresaris, crítics d’art, galeristes i artistes, i amics de bonart i la fundació.

El president del Consell Assessor de Bonart, Narcís Planas ha anunciat el redisseny de la pàgina web i del diari digital pel pròxim mes de maig, a la vegada que també ha avançat que el mes de novembre se celebrarà una nova edició dels premis bonart que se celebraran a Girona i Barcelona. Bonart també serà present amb un estand a la fira Arco Madrid, així com les fires Fama i Arts Libris que tindran lloc a Barcelona.

Ricard Planas, cofundador amb Anna Maria Camps de la revista bonart, també hi era present. El fins a finals de mes assessor del Departament de Cultura de la Generalitat s’incorpora novament a l’empresa privada. Ho farà com membre del consell assessor de Bonart i passarà a dirigir els actes del desè aniversari de la Fundació Lluís Coromina i el departament artístic de la Fundació Focus Engelhorn.

A la sortida de l’acte els assistents han rebut l’exemplar n. 177 de la revista Bonart corresponen al mes de febrer i que inclou com a tema monogràfic un especial dedicat a les fires d’art, a la vegada que parla de la celebració d’una nova fira d’art a Barcelona la tardor del 2018.

En el reportatge gràfic de Pere Duran, a dalt, Arnau Puig rep la distinció de col·laborador i amic de Bonart de mans d’Anna Maria Camps; a sota, l’editora de Bonart entrega el premi a Lluís Coromina; Juanjo Puigcorbé, Albert Serra i Montse Aguer; Arnau Puig amb Gabi Serrano i Pere Macias; Antoni Vila Casas, Pilar Velez i Ricard Planas i diferents aspectes de la festa celebrada a l’Espai d’Impulsió de Carme Mur.



















Etiquetes: Anna María Camps · Arnau Puig · Bonart · Fundació Lluís Coromina · Lluís Coromina · Narcís Planas · Ricard Planas