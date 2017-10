Trobada amb l’artista Rafael Romero

Amb motiu de l’exposició de Rafael Romero que es pot visitar al Museu del Càntir fins el 22 d’octubre, l’artista compartirà amb els assistents els aspectes més profunds de la seva obra, allò que l’espectador no veu a primera vista al mirar els seus quadres.

Obrirà perspectiva referint-se tant a allò que hi és visible com el que no s’hi veu. Farà un repàs ontològic-metafísic de la seva pintura, un viatge conceptual per la seva iconologia, pel valor racionalitzat del que pinta: què el mou a fer el què fa, aprofundint en la càrrega simbòlica del seu treball.

Tot això per tal que l’espectador no es quedi amb una primera visió superficial del que veu sinó que entri en els territoris més íntims de la seva obra.

Etiquetes: Museu del Càntir · Rafael Romero