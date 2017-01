“Trinitat” de Miquel Gozalbo a la Galeria Cànem

La Galeria Cànem de Castelló presenta del 20 de gener al 25 de febrer Trinitat de Miquel Gozalbo.

Miquel Gozalbo (Betxí 1961) ens proposa per aquesta nova mostra un títol: Trinitat. Tots tenim present “La Trinitat“, el misteri inexplicable, dogma bàsic del nostre substràtum religiós-cultural. Miquel Gozalbo treballa, com a escultor, pràcticament sempre amb el ferro, metall dur que tant servia per guerrejar com per fer eines de progrés.

L’hàbil i exigent artesà de les planxes trau, retallant, tires, cintes com cèrcols, com fils, amb els que donarà forma a les seves escultures. Un delicat treball d’afegir i afegir com els ocells al construir els nius, o com cabdellar el fil. Una manera, entre maneres, de treballar.

Les escultures que ens proposa beuen de conceptes que són del principi del “temps social” perquè la humanitat ha utilitzat triades per explicar quelcom i ha cercat imatges per representar-lo i explicar-lo, i d’acord ambl triangle equilàter construeix una geometria del volum.

L’autor utilitza els nous idearis de l’escultura per materialitzar aquests conceptes que van més enllà de massa i textura.

A la imatge, trinitat XVII, detall, de Miquel Gozalbo.

