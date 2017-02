“Trinitat” de Miquel Gozalbo a la Galeria Cànem

Del 20 de gener al 25 de febrer del 2017 la Galeria Cànem de Castelló presenta “Trinitat” de Miquel Gozalvo.

La galeria Cànem presenta les escultures de Miquel Gozalbo, un artista que treballa el ferro forjat com a material d’expressió.

El ferro permet a Gozalbo explorar les possibilitat expressives d’aquest mitjà que com a element orgànic és susceptible al pas del temps, convertit en projecte i en visió, en història narrada en el ferro les seves peces. “Quan l’orgànic es combina amb l’inorgànic, poden sorgir budells o arrels obturats per vàlvules de motor, per connexions anguloses, per caragols de mecànica immediata. Quan hi ha una llarga història contada, pot aparèixer la forma o la visió d’un tronc d’arbre que ha crescut com una corfa buida o com una cabina per meditar sobre cada tall de la crosta metàl·lica, i el marc angular d’una porta per on podem entrar a algun espai d’infinit tancat.”, escriu Joan F. Mira.

A la imatge, escultura de Miquel Gozalbo.

Etiquetes: Galeria Cànem · Miquel Gozalbo