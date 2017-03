Tret de sortida a Empordoneses ’17

S’ha inaugurat a la Casa Empordà de Figueres l’exposició col·lectiva i multidisciplinària Mobilització en la qual participen una trentena d’artistes i que és el tret de sortida al cicle expositiu Empordoneses, el qual, durant els propers mesos, durà a terme diferents exposicions arreu de la comarca.

Un centenar de persones han assistit a l’acte en el qual, durant els parlaments, Pilar Farrés, coordinadora del cicle, ha “agraït als artistes la seva participació”; Francesc Cruanyes, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Figueres, ha assenyalat “que el paper de l’Administració és facilitar la promoció de l’art i no coartar la seva creativitat”; Esther Baulida, en representació dels treballs dels estudiants, ha reivindicat la importància “dels estudis d’art per formar adults crítics amb el món que els envolta”; i Enric Tubert, historiador de l’Art, ha fet la glosa de les obres exposades contraposant “la mirada positiva que els estudiants tenen dels smartphones, mentre que els adults i artistes han enfocat el tema sempre des de la crítica”.

Cal recodar que com cada any, hi ha un fil conductor creatiu per a tots els participants, que en aquesta edició és: ‘Smartphones, 10 anys’; el qual com el seu indica, vol fer reflexionar sobre la presència dels anomenats ‘telèfons intel·ligents’, els quals van fer la seva aparició l’any 2007; i que des de llavors són un aparell indispensable en les nostres vides. Ja sigui per les possibilitats que ofereixen, la dependència que generen, la post-veritat que creen, el control al qual ens sotmeten, o la simple i pura atracció per l’objecte.

Participants: Mònica Quintana, Esther Martínez, Juanjo Viñuela, Marta Teixidor, Núria Pallisera, Mònica Grygier, Fiona Morrison, Clara Gassiot, Pilar Farrés, Ramon Fort, Núria Surribas, Joan Casellas, Jordi Figueres, Yvonne Heinert, Esther Julià, Cati Palou, Michelle Wilson, Irene Roe, Callahan Ruíz, Ester Marcos, Enric Bassegoda, Irene Gras, Àngel Rodríguez, M Mercè Cuartiella, Isabel Guzmán, Jordi Casals, Lluis Bosch, Montserrat Seró i Abdon Jordà.

També s’han presentat els treballs de les escoles participants, que a partir de dilluns s’exposaran al Consell Comarcal. Centres participants: Cap Norfeu, Illa de Rhodes, Narcís Monturiol, Alexandre Deulofeu, Ramon Muntaner, La Salle, IES la jonquera i IES Castelló d’Empúries.

I també s’ha dut a terme la performance “i…cada vegada més lluny” a càrrec del grup d’adults de l’Escola de Nou Moviment i Dansa Contemporània, i del Col·lectiu El Paller.

Etiquetes: Casa Empordà · Empordoneses '17