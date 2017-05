Tres projectes competiran per intervenir les torres de la Carrova i Campredó

Tres projectes competiran per intervenir artísticament i connectar les torres de la Carrova i Campredó. El jurat de la tercera convocatòria d’art públic i instal·lacions en espais singulars XYZ, impulsada per Lo Pati-Centre d’Art Terres de l’Ebre i dirigida per Antònia Ripoll i Eva Cajigos, ha seleccionat les tres propostes finalistes que passaran a la fase de votació popular i que competiran per connectar i intervenir artísticament la torre de la Carrova, a Amposta, i la de Campredó, coneguda com a Font de Quinto. Dues fortificacions medievals del segle XIII situades a banda i banda del riu Ebre, que es comuniquen visualment i que formaven part d’una línia de defensa i control estratègic de tota la vall de l’Ebre.

Esther Pizarro, Jaume Vidal i Marta Milà han estat els seleccionats. Helio Data d’Esther Pizarro (Madrid, 1967). Un heliògraf és un aparell fet amb espills utilitzat per fer senyals telegràfiques a partir de la reflexió dels raigs solars. Un instrument de comunicació ancestral. I els CD’s, objectes contemporanis amb una funció molt útil per a la comunicació: emmagatzemar dades. Esther Pizarro uneix aquests dos conceptes a Helio Data, passat i contemporaneïtat per proposar una instal·lació de 400 CD’s a la torre de la Carrova d’Amposta, penjats a les quatre façanes i visibles des de diferents punts, entre ells, la torre de Campredó.

Hospitalitat de Jaume Vidal (Amposta, 1977). L’ordre Hospitalari de Sant Joan de Jerusalem a qui Ramon Berenguer va cedir al segle XII els territoris del castell d’Amposta i adjacents. Se la recorda més pel seu caràcter bèl·lic i defensiu que per la seua missió principal, la d’acollir i auxiliar els peregrins. L’autor ha donat d’alta a booking.com, com si fos un hotel per tal que els usuaris puguin reservar passar-hi la nit de forma austera; i proposa instal·lar a la de Campredó una taula amb un ordinador connectat a la web de l’ICS per tal que els visitants hi puguin fer gestions. A la façana de la Carrova penjarà un rètol de PVC amb la paraula Hotel , i a la de Campredó, una creu sanitària il·luminada amb leds.

Talaia de Marta Milà (Sant Pere de Ribes, 1985) i Marc Torrellas (Barcelona, 1985). La seua intervenció pretén recuperar la memòria històrico-col·lectiva del lloc, posant en valor el patrimoni de les talaies de l’Ebre, torres de guaita i defensa continuada d’un territori fronterer de relació. Van ser indrets des d’on mirar i des d’on ser vistos. Per reclamar l’atenció dels espectadors proposen instal·lar una sèrie d’estructures tubulars als terrats de les torres, folrats amb color groc, com una referència al groc de l’arròs a finals d’estiu, que pugui ser vista des de diferents punts, i també des de l’altra torre.

El jurat, integrat per Tom Carr (artista), Pep Fargas (director del festival del foc i de la llum Lluèrnia d’Olot) i Àlex Farnós (director del Museu de les Terres de l’Ebre), ha triat les tres propostes avaluant la vinculació amb el territori, la sostenibilitat i la viabilitat. Així, les obres seleccionades són Helio Data, d’Esther Pizarro (Madrid, 1967), que proposa, mitjançant la instal·lació de CDs a les quatre façanes de la torre de la Carrova, recuperar la seua funció de comunicació, per espills, amb la torre de Campredó; Hospitalitat, de Jaume Vidal (Amposta, 1977) que recorda la missió principal de l’ordre dels hospitalers i proposa utilitzar la torre de la Carrova com allotjament –l’ha donat d’alta a booking.com- i obrir al públic en horari laboral la de Campredó, connectada amb l’Institut Català de la Salut (ICS) per poder fer gestions virtuals; i finalment Talaia, de Marta Milà (Sant Pere de Ribes, 1985) i Marc Torrellas (Barcelona, 1985), que pretenen posar en valor la funció de talaia que tenien aquestes torres amb estructures tubulars situades al terrat i folrades amb cinta de color groc (com l’arròs a finals d’estiu) per tal que puguin ser divisades des de l’altra torre.

L’obra guanyadora s’escollirà per votació popular els dies 19, 20 i 21 de maig a Amposta i a Campredó. Es pot votar de dos maneres: online o de forma presencial a Amposta i Campredó. A Amposta, la votació coincidirà amb la Festa del Mercat a la Plaça, per tant es podrà votar dins l’horari de la festa i hi haurà quatre urnes en diferents espais: al punt d’informació de l’Ajuntament a la festa i a les tavernes de la Lira i de la Unió Filharmònica. La quarta urna estarà a un carret amb un quiosc mòbil on, en lloc de diaris, hi haurà informació sobre els tres projectes finalistes i les paperetes per votar. A Campredó, la urna, amb la informació dels treballs finalistes, estarà entre el carrer Benicarló i la plaça de l’Església, els dos punts amb més afluència de públic del municipi, de 9 del matí a 9 de la nit (horari aproximat).

La inauguració de la intervenció guanyadora està previst que sigui el dissabte 15 de juliol.

A la imatge, “Hospitalitat” de Jaume Vidal, un dels projectes finalistes.

Etiquetes: Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre · XYZ 2017