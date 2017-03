Tres artistes únics a Nauart

annaïs miró

Del dia 21 de març al 4 d’abril de 2017, la Galeria Nauart del carrer Espronceda, 154 de Barcelona acull l’exposició Going Inland 3, un viatge a l’interior de tres artistes contemporanis: Sari Fishman, Christophe Liétar i Leslie Lismore. L’exposició compta amb quasi trenta obres entre xilografies, pintures i fotografies. Sari Fishman és un artista israelià que aplica la ciència en l’art, part de la fotografia tradicional i crea imatges abstractes amb llums i moviments. L’any 2016, realitza la performance Psychedelic Self-Portrait per al Museu de la Ciència, l’Art i de la Percepció Humana de Sant Francesc ( Exploratium), durant la qual capta, de forma aleatòria, els moviments del públic. Cada un d’aquests moviments creen imatges diferents, plens d’una llum de colors intensos i alhora imperfectes, que reflecteixen el concepte de feminitat de Fishman. Per a Christophe Liétar, artista autodidacta belga, que crea a cavall entre Bèlgica i Suïssa, cadascuna de les seves obres és fruit d’un sol gest que dura tan sols uns segons. Sobre la seva forma de pintar, destaca: «tinc el paper a terra, el pinzell acuradament preparat, deixo de banda els assumptes quotidians i em moc, gràcies a la meditació, a la meva naturalesa. Quan arribo a la nuesa mental, llavors i només llavors, pot sorgir un gest veritable i bell. Leslie Lismore és escultor, artista i dissenyador, nascut a Belfast (Irlanda del Nord), per a Going Inland 3 ha escollit com a tema “un dia de març”. I per celebrar l’inici de l’equinocci de primavera i com a reacció a l’emoció immediata de passar l’hivern a la primavera i al canvi del paisatge temporal que experimentem, ha triat una sèrie de xilografies que respiren un gran optimisme.

Etiquetes: Christophe Liétar · Leslie Lismore · Nauart · Sari Fishman · xiolografies