Trenta anys de fotografia de Lestido al Museu Santa Cruz

El Museu de Santa Cruz de Toledo, al carrer Miguel de Cervantes, 3, acull, fins el 27 d’agost de 2017, l’exposició Ellas, nosotras, vosotras de l’argentina Adriana Lestido. La mostra proposa un recorregut vital per més de trenta anys de producció fotogràfica de Lestido. Es tracta d’un corpus en blanc i negre que integra fotografies des de 1986, de les seves primeres sèries a l’Hospital Infanto Juvenil, i arriba fins a finals dels 90 amb mares i filles de totes les seves investigacions, incloent-hi la de les Mares de Plaza de Mayo i les de La Salsera, les seves més icòniques. La mostra compta també amb imatges inèdites i d’altres que no s’han exhibit des de fa més de vint anys. Hospital Infanto Juvenil, Madres adolescentes, Mujeres presas, Madres e hijas i El amor són algunes de les sèries representades en l’exposició. La selecció d’obra gira a l’entorn de la dona i abasta grans temes de la seva carrera com ara l’amor, el desamor, la solitud o la maternitat. Les imatges de tot aquest treball parlen sobre la bellesa, l’esperança i la profunditat de la seva estètica. Indaguen en les representacions sobre les dones, en les seves relacions i en les maneres d’estimar-se: com a mares, com a preses, com a filles, soles, acompanyades, jugant, rient o observant.