“Traspasseu-ho”, d’Isidre Manils, s’instal·la al Centre Cultural la Mercè

La Fundació Vila Casas presenta el dia 2 de març, a les 19.30h, al Centre Cultural la Mercè de Girona, l’exposició Isidre Manils. Traspasseu-ho. La mostra, que es podrà visitar fins al 27 de maig, forma part del programa Itiner’Art de la Fundació i ha estat produïda pel Centre Cultural la Mercè.

Autor d’una obra que centra el seu imaginari en el cel·luloide, Isidre Manils (Mollet, 1948), projecta narratives visuals d’universos aparentment inconnexos i oberts a construccions mentals definides per la percepció de l’espectador. Poètiques pictòriques seqüencials, disposades de forma lenta i minuciosa sobre el llenç, en un procés creatiu que, a diferència del món cinematogràfic, no té vocació de narrar una història concreta. L’obra de Manils, projecta una gran pantalla visual que recorre el món de les imatges i la seva inherent artificiositat per extreure’n la seva sensualitat. És així com l’univers de Manils esdevé intencionadament resplendent.

En aquest sentit, l’exposició planteja punts d’encontre entre el treball precís de Les portes del paradís– dues grans teles de més de 5 m d’amplada cadascuna, on l’ocultació d’allò bell, però també d’allò sinistre, provoquen una tensió formal-, una selecció de dibuixos de la mateixa sèrie i de la sèrie Palimpsest, tres dibuixos de gran format realitzats en carbó, i l’obra inèdita 91m – pel·lícula construïda, a partir d'”acoblaments”, tècnica iniciada a la dècada dels 70-.

El mateix dia de la inauguració a les 19 h, tindrà lloc una conversa entre Jesús Martínez Clarà, professor d’art de l’Escola Massana; Natàlia Chocarro, comissària de l’exposició i coordinadora del programa Itiner’Art, i l’artista.

D’altra banda, el dia 4 d’abril a les 20 h., als cinemes Truffaut de Girona, se celebrarà la conferència “Cinema i estètica: qüestions de posada en escena”, a càrrec del prof. d’art i estètica a l’UdG, Àngel Quintana, en diàleg amb l’artista. Es completarà l’activitat amb la projecció de “Primavera Tardía”, de Yasujiro Ozu (1949).

Etiquetes: Àngel Quintana · Centre Cultural la Mercè de Girona · Fundació Vila Casas · Isidre Manils · Itiner'Art · Jesús Martínez Clarà · Natàlia Chocarro