“Trash” a La Fiambrera

anaïs miró

La Fiambrera Art Gallery, carrer del Pez, 7 de Madrid, acull la primera exposició del dibuixant i dissenyador gràfic gallec Roberto Argüelles des del dia 3 de març fins al 15 d’abril de 2017. Trash significa “escombraries” en anglès, i fa referència a la mena d’art popular que es vincula d’una o altra manera a la lletjor, el mal gust, l’underground, les arts considerades menors com ara el còmic o els dibuixos animats. Quaranta il·lustracions que funcionen com a homenatge per part del seu creador a tots els referents icònics que l’han marcat com a artista.

Etiquetes: Madrid Art Gallery · Trash