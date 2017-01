“Transmediterránea (1917-2017)” al Museu Marítim

El Museu Marítim de Barcelona és el marc escollit per la Compañía Trasmediterránea per celebrar el primer acte del seu centenari: l’exposició Trasmediterránea 1917-2017. Aquesta exposició, que reuneix peces dels fons de la naviliera i de l’MMB, només es podrà veure a Barcelona. La companyia assenyala així la importància de Barcelona en la seva història, com a ciutat fundacional.

Grans xemeneies de bucs acompanyen els visitants en el seu recorregut per les quatre grans etapes de la història de la companyia, des de la seva fundació el 1917. Fotografies de gran format mostren l’interior dels bucs alhora que visualitzen el pas de temps. Així, els visitants podran observar, a mida real, l’aspecte i les particularitats dels diferents interiors seleccionats: un saló i un menjador d’un buc dels anys 20 del segle passat inicien el recorregut en l’època de fundació de la companyia; un pont de comandament i una sala de màquines representen els anys de l’autarquia, entre els anys 1946 i 1977, temps de l’Instituto Nacional de Industria (INI); la sala de butaques i la botiga del vaixell porten el visitant fins al moment de la nacionalització i la modernització de la companyia, entre 1978 i 2001, i, finalment, l’època actual arriba amb l’espai de la lounge area.

En els quatre espais expositius que recorren la història de Trasmediterránea, s’hi exposen peces de les col·leccions del Museu Marítim de Barcelona que mostren al visitant instruments nàutics; objectes de la vida quotidiana a bord, com peces de la vaixella i el mobiliari de les naus i uniformes de la tripulació, i les maquetes del Vapor ciudad de Sevilla i del Fast ferry Alcántara.

L’exposició es tanca amb un audiovisual que repassa la història de la companyia a partir d’imatges fotogràfiques i publicitàries. Entre d’altres, recull històries tan populars com el programa d’estudis i aventures “Aventura 92″, liderat per Miguel de la Quadra-Salcedo, que es realitzava a bord del vaixell de Trasmediterránea J.J.Sister, rebatejat per a l’ocasió amb el nom de Guanahaní.

El Museu Marítim de Barcelona recorrerà la història de la companyia naviliera Trasmediterránea fins l’1 de maig amb una exposició de gran format que es podrà visitar, a partir del 27 de gener, a les Naus de les Drassanes.

