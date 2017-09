TRAM difondrà les exposicions de cinc museus de Barcelona

El TRAM ha signat un conveni de col·laboració amb el Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Fundació Joan Miró, la Fundació Museu Picasso de Barcelona i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Museu Nacional) amb l’objectiu de facilitar la difusió de les exposicions d’aquests museus i centres de cultura a través del Tramvia de Barcelona.

A l’acte de signatura del conveni, el qual ha tingut lloc a la parada del tramvia de Francesc Macià, avui dimecres 27 de setembre, hi han participat: el president de TRAM, Felip Puig; el director general de TRAM, Humberto López; el gerent del MACBA, Josep M. Carreté; el gerent del CCCB, Josep Desquens; la gerent de la Fundació Joan Miró, Dolors Ricart; la gerent de la Fundació Museu Picasso de Barcelona, Assun Pinillos; i el gerent del Museu Nacional, Víctor Magrans.

El conveni estableix la col·laboració entre TRAM i els museus amb l’objectiu de fomentar la cultura, facilitar la difusió de les exposicions previstes i fomentar el coneixement de la oferta cultural dels centres museístics de la ciutat. Durant l’acte s’ha posat de manifest que el TRAM desitja col·laborar amb aquests cinc museus i centres culturals, perquè els usuaris del Tramvia de Barcelona tinguin una millor comunicació de les exposicions programades des d’ara fins a finals del 2018. Una actuació de difusió cultural de gran impacte El conveni del TRAM amb els museus, el qual estarà vigent fins al més de desembre de 2018, estableix una sèrie de compromisos del Tramvia de Barcelona amb la difusió de l’art i la programació cultural dels cinc museus. L’actuació comunicativa més destacada consistirà en la retolació integral d’un tramvia durant un període de dos mesos per fer difusió de les exposicions programades. Hi ha quatre museus interessats en la línia del Trambaix (el MACBA, el CCCB, el Museu Picasso i el Museu Nacional) i un museu que utilitzarà la línia del Trambesòs (la Fundació Joan Miró). L’acord establert entre el TRAM i els museus de la ciutat també inclou altres contraprestacions, com ara: la difusió de l’art i la cultura a través dels canals propis del Tramvia de Barcelona i l’ús d’espais per a l’organització d’activitats i esdeveniments.

Etiquetes: CCCB · Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) · Fundació Joan Miró · Fundació Museu Picasso · MACBA · Museu Nacional d’Art de Catalunya (Museu Nacional)