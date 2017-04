Tortell Poltrona, Medalla del FAD 2017

El 24 d’abril se celebra l’assemblea general i la festa anual de socis del FAD 2017. Durant l’acte tindrà lloc l’entrega de les Medalles del FAD 2017, un guardó que des de 1928 distingeix cada any el reconeixement al treball i la trajectòria d’un o de diferents personatges, projectes o institucions pel seu treball global o per una trajectòria vital sòlida i continuada en algun dels múltiples terrenys que integren el conjunt de les arts. El medallista d’aquest any és Jaume Mateu, el reconegut pallasso Tortell Poltrona, que ja ha estat guardonat amb diversos Premis FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals entre 1981 i 2001, quan va rebre el Premi d’Honor.

Entre d’altres personalitats i institucions, han rebut la Medalla del FAD en els darrers anys l’empresa Teixidors, Santiago Cirugeda, Leopoldo Pomés, l’Institut del Teatre, Oscar Tusquets, Santa Eulàlia, la PAH, Diane Pernet, el Banc dels Aliments, Muriel Casals o Josep Ramoneda.

Jaume Mateu Bullich, conegut també per Tortell Poltrona, és mestre industrial en electrònica i mecànica. Estudia sociologia i economia política a l’ICESB, quan a Barcelona encara no hi ha universitats per estudiar aquests temes. Debuta als escenaris com a cantant còmic de la “Gran Orquestra Veracruz” (1974) i immediatament crea el seu pallasso: Tortell Poltrona. Professionalment estrena la seva carrera artística amb Claret Papiol, formant la parella de pallassos Germans Poltrona.

Director i fundador del Circ Cric el 1981. Director i fundador del CRAC, Centre de Recerca de les Arts del Circ (1995). Director i fundador del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà (1984-1986-2016). Fundador i President de l’ONG Pallassos Sense Fronteres. Ha fet llargues expedicions als camps de refugiats i a les depauperades zones de Croàcia, Sèrbia, Bòsnia, Kosovo, Sahara, Armènia, Chiapas, Sri Lanka, Colòmbia, Brasil, Cuba, Sierra Leone, Costa d’Ivori, Benín, Haití, RD del Congo, Ethiòpia, Líban…

Des de l’any 1978 participa a Festivals Internacionals de Teatre d’Europa i d’Amèrica. A l’escenari ha treballat amb il·lustres pallassos com Charlie Rivel, Oleg Popov, i també davant d’artistes com Joan Miró, J. V. Foix i Joan Brossa.

A la imatge, Tortell Poltrona, guanyador de la Medalla del FAD 2017.

Etiquetes: Medalla del FAD 2017 · Tortell Poltrona