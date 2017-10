Torna “Pantalla Doble” amb “Cos social” de Joan Morey

ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Sant Francesc 1 de Vic reobre a partir del 20 d’octubre a les 19.00 h i fins el 18 de novembre de 2017 l’exposició “Pantalla Doble”.

Aquesta exposició aplega els dos darrers treballs produïts pel Premi de Videocreació de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals de Catalunya*, Arts Santa Mònica, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i LOOP Barcelona, que es complementen amb algunes obres i elements referencials precedents de cada artista.

A Cos Social Joan Morey analitza la relació de l’individu amb el fet social a través d’una performance sense públic enregistrada en vídeo. Com si es tractés d’una lliçó d’anatomia, es presenta un cos nu a mercè de l’observació i la manipulació per part d’un petit grup d’individus. L’espai en el qual es va dur a terme la performance és l’antic amfiteatre anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, un lloc dissenyat per fer-hi disseccions humanes per a l’anàlisi i exhibició anatòmica i que aquí esdevé escenari. El personatge central és alhora un cos matèria i un cos individu, de la mateixa manera que els que el manipulen, l’analitzen i l’observen remeten a un cos social que constitueix la base de tot l’entramat social i polític superior. La representació del cos dialoga amb la presència de la càmera i fa referència a altres episodis de la tradició pictòrica renaixentista i barroca de l’art occidental.

L’exposició es distribueix en dos espais: l’espai principal exhibeix de manera alternada i sense coincidir en el temps les dues produccions de vídeo realitzades gràcies a la segona i tercera edició del Premi de Videocreació; l’altre és un espai compartit en el qual es presenten vídeos i altres documents dels dos artistes en relació a les obres exposades. Carles Congost i Joan Morey han participat de manera conjunta en diverses exposicions, algunes d’elles impulsades per l’historiador, crític d’art i comissari Manel Clot (Granollers, 1956-2016), amb qui varen mantenir un vincle professional i afectiu durant les seves trajectòries. Per aquest segon espai ambdós artistes han seleccionat algunes publicacions de la biblioteca de Manel Clot (dipositada en l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic) relacionades directa o indirectament amb els projectes per tal de configurar un punt de consulta comú.

L’exposició es complementa amb un taller de performance impartit per Joan Morey, que té com a objectiu explorar el llenguatge de la performance com a eina de producció artística.

A la imatge, “Cos Social” de Joan Morey.

