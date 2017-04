Torna l’ArtsLibris

ArtsLibris, Fira Internacional de l’Edició Contemporània de Barcelona, celebra la seva vuitena edició del 21 al 23 d’abril al centre d’art Arts Santa Mònica. Al llarg de les seves set edicions, ArtsLibris s’ha consolidat com la fira pionera per a la difusió i comercialització del llibre d’artista, el fotollibre i l’edició contemporània al territori espanyol. ArtsLibris està dirigit per Rocío Santa Cruz i compta amb l’assessorament dels comissaris especialistes en llibres d’artista Antonio Zúñiga i Glòria Picazo.

El programa d’ArtsLibris Barcelona 2017 inclou la presència de més de vuitanta expositors internacionals, el IV Simposi Internacional Faktura i Sistemàtica del Llibre d’Artista i les presentacions del Speakers’ Corner, així com l’exposició Llegible-Visible. Entre el fotograma i la pàgina, comissariada per Mela Dávila; la presentació del tercer volum de la Sèrie AL, de Javier Peñafiel; el projecte convidat Fun Fan Fest i diversos tallers. A més, com cada any, s’hi atorgarà el Premi ArtsLibris–Fundació Banc Sabadell.

L’horari de la fira és del 21 al 23 d’abril, de 12 dem migdia a 9 de la tarda a l’Arts Santa Mònica (La Rambla, 7) de Barcelona.