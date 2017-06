Torna IN/OUT en el marc de SWAB BARCELONA

Durant la Fira Internacional d’Art Swab Barcelona, s’activa, per segon any, el programa IN/OUT, comissariat per Imma Prieto i Frederic Montornés, consistent en una plataforma des de la qual mostrar l’obra d’artistes representats per galeries que, en la seva majoria, no participen en la Fira. Es tracta com d’una sort d’invitació a estar presents en el marc de SWAB sense tenir, per això, que disposar d’un stand i poder fer visible un fora de camp i, al mateix temps, trencar amb una línia discursiva temporal. IN/OUT vol fer visible l’engranatge clau a partir de fragments que es desprenen i es vinculen al procés de creació. Pot materialitzar-se en obres, documents, notes o, fins i tot, noves manifestacions artístiques posteriors a la realització de la pròpia obra.

Els artistes i espais participants són Rasmus Nilausen – García Galería, Madrid, Marta de Gonzalo & Publio Pérez Prieto – Casa sin fin, Madrid, Francesc Ruiz – Galería Estrany de la Mota, Barcelona, Ana Laura Aláez – Moisés Pérez de Albéniz, Madrid, Regina Giménez – Ana Mas Projects, l’Hospitalet de Llobregat, Fito Conesa – Espai Tactel, Valencia, Jorge García – Addaya Centre d’Art, Alaró, Mallorca, Gloria Martin – Galería Silvestre, Madrid, Joan Fontcuberta – Angels Barcelona, Barcelona, Mar Arza – Rocío Santacruz, Barcelona i Ana Teresa Ortega – Espai Visor, Valencia

Etiquetes: Frederic Montornés · Imma Prieto · Programa In/Out · SWAB Barcelona