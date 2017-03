Tomàs Suñol torna a la Sala Rusiñol

La Sala Rusiñol, Santiago Rusiñol, 52 de Sant Cugat del Vallès, presenta del 31 de març al 3 de maig de 2017 Zona de confort de Tomàs Suñol.

El paisatge que interessa al pintor és la ciutat, que és l’espai que millor mostra el grau de progrés que ha assolit l’home en la seva carrera evolutiva. Però la urbs del nostre autor plàstic no està constituïda de gratacels, asfalt i cotxes; sinó que, com que es tracta de reflectir les sensacions i les emocions humanes davant del misteri de l’existència, hi trobem carrers que semblen formar la trama d’un laberint de difícil sortida, edificis uniformes tan mancats d’individualitat com les cel·les dels ruscs, portes obertes que són invitacions a passar i escletxes d’esperança, racons foscos com les pors que tenallen la voluntat i clapes lluminoses que transmeten calidesa i expressen alegria.

L’artista també té predilecció pels bodegons. Ell, però, no se sent atret per cérvols o perdius que han estat abatuts en partides de cacera aristocràtiques, ni les seves natures mortes descansen en vaixelles de metalls preciosos o cristall repujat. Els aliments que capten la seva atenció són les fruites saboroses –com ara un tall de síndria que aparenta tenir gust d’envelat de festa major decorat amb fanalets de paper–, els fruits secs que emmagatzemen en el seu nucli la força de la terra que els arbres xuclen, la cervesa popular que convida a tothom a un glop d’or líquid coronat d’escuma, les sardines que neden humilment per la immensitat del mar, el formatge aromatitzat amb herbes silvestres amarades d’olor de bosc i el cafè amb llet que agermana a una majoria d’homes i dones al matí.

Tomàs Suñol s’inspira en els carrers de l’antiga Baetulo on resideix per a fer-nos entendre que la vida pot semblar tot sovint un dèdal on ens sentim atrapats sense saber com actuar ni quin camí prendre, però que si deixem que la llum de la raó i l’escalfor del cor actuïn en nosaltres, descobrirem el fil d’Ariadna que ens durà a gaudir dels fruits senzills i autèntics que tenim a l’abast de la mà.

A la imatge, obra de Tomàs Suñol (detall).

