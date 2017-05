Thurston Moore rememora el treball de William Burroughs

La Tèrmica, Centre de Cultura Contemporània de la Diputació de Màlaga, i Contemporània, Avda. Dels Guindos, 48 de Màlaga presenten per primera vegada a Espanya l’exposició William Burroughs. Nova Convention, comissariada per l’editora Eva Prinz i pel músic Thurston Moore, conegut per la seva trajectòria en la mítica banda Sonic Youth. La mostra es podrà visitar del 21 d’abril al 21 de maig.

La mostra és un evocador recorregut per la Nova Convention; un esdeveniment celebrat al Entermedia Theater de Nova York durant els dies 30 de novembre, i 1 i 2 de desembre de 1978 amb lectures, projeccions i performances sobre el treball de Burroughs, incloent actuacions de Laurie Anderson, Patti Smith, Philip Glass, Brion Gysin, Frank Zappa, John Cage, Timothy Leary i altres.

A l’exposició es poden veure documents, discos, pòsters, objectes i memorabilia original i poques vegades exposats, i, sobretot, les fotografies en blanc i negre preses per James Hamilton, llavors fotògraf del Village Voice de Nova York i ara fotògraf de rodatge en els films de Wes Anderson, que inclouen a Burroughs costat del seu íntim cercle d’amics radicals i col·legues artistes, escriptors, músics i ballarins com Patti Smith, John Cage, Frank Zappa, Terry Southern, John Giorno, Laurie Anderson, Anne Waldman, Merce Cunningham i molts altres.

Les instantànies de James Hamilton demostren la seva capacitat per capturar la companyonia i l’afecte que s’arremolinaven després de les cortines del teatre Entermedia, i que gràcies a elles ara els podem descobrir.

A la Nova Convention també va assistir Thurston Moore amb només 19 anys. En paraules seves: “hi havia una cosa màgica en l’aire de Nova York i semblava que no hi hagués cap altre món en 1978. Burroughs tornant a la ciutat on va predir que l’energia urbana i la llum encegadora del punk rock era una qüestió d’orgull i integritat . El futur ens pertanyia. ”

Thurston Moore és ben conegut per ser el cantant, compositor i guitarrista de Sonic Youth. Moore ha estat inclòs en el lloc 34 en el rànquing dels 100 grans guitarristes de tots els temps realitzat per la revista Rolling Stone el 2004. Al maig de 2012, Spin publica un altre rànquing i Moore i el seu company de Sonic Youth, Lee Ranaldo, són considerats els nombre 1. Thurston marxa a Nova York amb 18 anys el 1976 per tocar música Punk. Funda Sonic Youth en 1980. Ha publicat música i els fanzines literaris KILLER, Sonic Death, i Ecstatic Peace Poetry Journal i funda l’etiqueta Ecstatic Peace Records + tapes.

És el redactor principal de la Ecstatic Peace Library, l’editorial de poesia Flowers & Cream i ha editat llibres en Rizzoli i Abrams. Els seus propis escrits han estat publicats a través de diverses editorials. Durant tota la seva carrera mai s’ha separat de la literatura, escrivint textos i poemes. Ha treballat en col·laboració amb Yoko Ono, Merce Cunningham, Cecil Taylor, Rhys Chatham, Lydia Lunch, John Zorn, Takehisa Kosugi i Glenn Branca. Ha compost música per a pel·lícules d’Olivier Assayas, Gus Van Sant i Allison Anders. Actualment grava i gira tant en solitari, com amb diversos grups i amb la seva pròpia banda. El seu més recent enregistrament ‘The Best Day’ va ser editada recentment per Matador Records

A la imatge, Thurston Moore.

