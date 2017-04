Thomas Thwaites al Curs d’Introdució a l’Art Contemporani del Cendeac

annaïs miró

L’artista britànic Thomas Thwaites participa al Curs d’Introducció a l’Art Contemporani del Cendeac de Múrcia. El Centre de Documentació i Estudis Avançats d’Art Contemporani de la Regió (Cendeac) acollirà, el dia 28 d’abril de 2017, a les 20:00 hores, la conferència de l’artista i dissenyador Thomas Thwaites, amb què la Conselleria de Cultura dóna continuïtat al VII Curs d’ Introducció a l’Art Contemporani Post-Arcàdia ¿Qué arte para qué naturaleza?’. Thwaites, conegut per realitzar part del seu projecte convivint amb un ramat de cabres als Alps suïssos, impartirà la sisena conferència del cicle, titulada ‘Animals Humans’, reflexionarà sobre les demandes ètiques i les possibilitats de mediació amb altres animals que s’obren per a l’art i el disseny contemporani. El creador britànic abordarà com donar veu als animals i també explicarà l’atribució de drets naturals a l’espècie humana en virtut de la intel·ligència i no d’altres factors com són rumiar, volar o nedar. El creador conceptual busca els nexes entre les noves tecnologies i els aspectes més bàsics dels humans. El seu objectiu és analitzar la interacció entre la humanitat i les noves formes de tecnologia per assolir una vida més simple.

Etiquetes: CENDEAC · cursos · Thomas Thwaites