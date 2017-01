Theredoom presenta “Tres projectes curatorials”

El dia 11 de gener a les 18 h. s’inaugura a Theredoom del carrer Doctor Fourquet, 1-3 de Madrid l’exposició Tres projectes curatorials de Margarita Aizpuru amb Federico Granell i César Lacalle, Homo Faber. Soletat a la Ciutat Genèrica comissariada per Natalia Alonso Arduengo; Angélica Dass, David Catá i Ana Gabarrón, Jo sóc. Intimitat de la identitat i la memòria comissariada per Laura Romero Fernández i Fran Blanes, curs de (des)construcció del llenguatge castellà, comissariada per Fran Blanes.

Etiquetes: Margarita Aizpuru · Theredoom