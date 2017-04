Theredoom felicita a Carolee Schneemann pel Lleó d’Or de Venècia

Carolee Scheemann (Pensilvania, 1939) rebrà el premi Lleó d’Or a la carrera en la 57a Biennal de Venècia Viva Arte Viva. Aquesta artista va inaugurar el programa expositiu de Theredoom de Madrid amb la mostra èlan vital. És coneguda per les seves provocadores creacions al voltant de la sexualitat, així com per ser una icona del feminisme des de la dècada dels seixanta.

Theredoom vol felicitar a “Carolee Schneemann per aquesta reconeixement a la seva excel·lent trajectòria professional i mostrar el nostre orgull per haver comptat amb una artista com ella. Carolee va obrir amb una exposició seva el nostre espai expositiu a Madrid”.

Etiquetes: Carolee Scheemann · Lleó d'Or de la Biennal de Venècia · Theredoom