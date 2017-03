“The passerby” d’Ester Partegàs a la NoguerasBlanchard

NoguerasBlanchard exposa les obres recents de l’artista Ester Partegàs (La Garriga, 1972) que sota el títol The Passerby, s’articula en dos cossos de treball, una instal·lació que ocupa l’espai principal de la galeria i una sèrie de pintures amb aerògraf titulades Studies on Mysticism.

Partegàs reprèn, dels seus treballs anteriors, el seu interès pels espais públics, en aquesta ocasió, per un mercat de carrer que és un paisatge genèric, anònim i ubic amb què el públic està familiaritzat. L’obra The Passerby està feta de teles de resina translúcides que composen una recorregut laberíntic, imitant el d’un mercat. Les lones pengen d’estructures de ferro i obliguen l’espectador a moure-s’hi, entrant en contacte amb una diversitat de llums i colors emesos per les textures del plàstic.

Studies on Mysticism (2017) és el títol d’una sèries de treballs fets amb aerògraf directament sobre embolcalls d’aliments industrials com xiclets o capses de galetes. L’artista reprodueix els dissenys de fons del producte original, ometent registres com paraules o logos amb l’únic propòsit de mostrar la promesa transcendental i metafísica que ofereixen.

L’exposició pot visitar-se a la galeria NoguerasBlanchard (c/ Doctor Fouquet, 4) de Madrid del 25 de març al 20 de maig.

Etiquetes: Ester Partegàs · Galeria NoguerasBlanchard