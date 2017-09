“The knot and the canoe” d’Irene Solà a JosédelaFuente

JosédelaFuente presenta, fins al 23 de setembre, The knot and the canoe, l’exposició individual d’Irene Solà en la qual una sèrie de vídeos ens descriuen les seves obres. El treball de Solà es basa en el cinematogràfic i l’escriptura, a través dels quals investiga la comunicació, la representació, la intimitat i la narració.

La mostra recull quatre produccions de l’artista a través de les quals s’aprecia l’evolució del contingut i els seus interessos més intrínsecs.

Etiquetes: Irene Solà · JosédelaFuente