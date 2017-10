“The Film Project”, fotografia analògica skate a Barcelona

L’Studio Store del Born de Barcelona (carrer Comerç, 17) acull l’exposició de fotografia skate The Film Project, a partir del 4 d’octubre de 2017.

The Film Project és una iniciativa recolzada per la marca de roba Volcom, que reivindica la càlida sensació de mirar una fotografia analògica tot instant el públic a apreciar la textura del granulat en oposició a la fredor dels píxels. L’exposició reuneix el treball dels millors fotògrafs del skate amb noms com Sam Ashley, Benjamin Deberdt, Jelle Keppens, Sem Rubio o Florian Hopfensperger al costat de representants nacionals com Gerard Riera, Patxi Pardinyes o Dani Millán, entre d’altres.

L’entrada és gratuïta i la inauguració compta amb la col·laboració de les cerveses Pabst Blue Ribbon. Després de Barcelona, l’exposició itinera a París, Londres i Berlín.

A la imatge, foto de Sem Rubio.

Etiquetes: Gerard Riera · Sam Ashley · Sem Rubio · The Film Project