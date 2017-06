L’exposició The Congo dandies (La SAPE – Society for elegant and ambience-enhancing people) segueix visitable a la galeria Out of Africa (carrer Nou, 1) de Sitges, fins al 30 de juliol. L’exposició reuneix obra dels pintors Medric Turay, de Costa d’Ivori, Francis Mampuya de la República Democràtica del Congo i d’Anjel, del Camerun.

Durant l’acte d’inauguració es va fer una performance que podeu veure en aquest enllaç.

Etiquetes: Out of Africa de Sitges · The Congo Dandies