The BCN Creative Wall: festival street art que obre el Primavera Sound

annaïs miró

The Barcelona Creative Wall: el festival d’street art que donarà la benvinguda al Primavera Sound. TheCreativeNet i Seat s’uneixen per homenatjar Barcelona a través d’un festival d’street art que se celebrarà a l’entrada del Primavera Sound. De forma col·laborativa i inspirant-se en Barcelona, sis artistes de TheCreativeNet cocrearàn una obra en el mur de 55 metres que dóna accés al festival. The Barcelona Creative Wall anirà prenent forma durant els cinc dies que dura el Primavera Sound, sorprenent tots els assistents i celebrant el talent local de la ciutat.

Etiquetes: Barcelona Creative Wall · Primavera Sound · Street Art