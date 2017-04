Tercera trobada de “Garrofistes”, a l’Arranz Bravo

El 27 abril a les 7 de la tarda, la Fundació Arranz Bravo inaugura l’exposició Garrofistes del jove artista Bernat Daviu. Nascut a Girona el 1985, Daviu és un cul inquiet de l’actual escena barcelonina. És artista i galerista i compagina la direcció dels espais Passatge Studio i Galeria Bombon Projects amb una prolífica activitat com a artista i com a fundador del grup Forever Blowing Bubbles. Format a l’escola d’art Central Saint Martins de Londres, els seus interessos artístics es fonamenten en la recuperació de l’esperit utòpic i revolucionari dels moviments d’avantguarda, des d’una perspectiva alhora romàntica, irònica i contestatària. Mogut per aquest ideal Bernat Daviu funda el moviment Garrofista, que uneix artistes, músics, escriptors i poetes de l’escena emergent i que es reuneix al voltant d’una garrofa com a metàfora de la precarietat i la resistència. Artistes i creadors es troben en un context fictici d’avantguarda que Daviu organitza i imagina en diferents formats: la pintura, el vídeo, l’escriptura o la performance.

Després de la presentació del grup Garrofista a la Fundació Joan Miró (Festival Loop 2016) i al MACBA (A l’Internacional d’Antoni Miralda i Montse Guillen, abril 2016), Bernat Daviu proposa un tercer acte del grup a la Fundació Arranz-Bravo. Es tracta d’una exposició de retrats de membres del col·lectiu realitzats per ell mateix. S’hi poden veure els artistes Aldo Urbano, Marcel Rubio, Patrícia Fernandez, Enric Farrés, Daniel Moreno o Lluc Baños, la cantant Martina Borrut, la gastrònoma Susana Sunçais, la galerista Joana Roda, la comissària Caterina Almirall, el guitarrista Gerard Serra, l’escriptor Victor Balcells, el director de cinema Marc Roca o la productora Sira Roda.

L’exposició Garrofistes es pot veure a la Fundació Arranz Bravo (Avinguda Tarradellas, 44) de l’Hospitalet de Llobregat, fins al 24 de setembre.

Etiquetes: Aldo Urbano · Bernat Daviu · Fundació Arranz-Bravo · Lluc Baños · Marcel Rubio · Sira Roca