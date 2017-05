annaïs miró

El dia 10 de maig de 2017, a les 19h., se celebrarà la tercera edició del premi El Pincel Cuixart a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià, 20, de Barcelona, un premi que vol donar a conèixer als artistes nacionals desconeguts al nostre país i en reconeixement a la seva trajectòria. Els nominats al Pincel de Cuixart 2017 són: Andrea Btoy, Mina Hamada, Werens i El Niño de las Pinturas. Els projectes artístics nominats són: Nubolaris: per projecte artístic col.lectiu, EL Bòlit de Girona plataforma de suport a l art, Xavier Bovè aplicació de les noves tecnologies a l’art i Xavi Lloses aplicació de les noves tecnologies a l’art. A través de formes no convencionals, els pintors seleccionats duen a terme una intervenció artística, vinculant l’art amb l’acció, en la qual el públic està present durant el procés creatiu. La Fabra i Coats – Fàbrica de Creació acollirà el lliurament de premis, que atorga un jurat configurat per la Fundació La Caixa, Montana Color, la Fundació Cuixart, Urbanart, Rebobinart, el departament de belles arts de Titanluz Titanarts i Bizzarre Magazine. L’artista gràfic guanyador es desvetllarà el proper dimecres 10 de maig i el premi consistirà en la incorporació de la seva obra a la plataforma UrbanArt.Barcelona que treballa per generar sinergies amb museus i plataformes en l’àmbit internacional.

A la imatge, Modest Cuixart.

