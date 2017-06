Telepatia 2.0 al taller ‘Mòbils’ d’Empordoneses a Ca l’Anita

Les artistes Fiona Morrison i Pilar Farrés han dut a terme el taller ‘Mòbils’ a l’espai expositiu de Ca l’Anita, a Roses, en el marc del cicle expositiu Empordoneses 2017.

Durant l’activitat, les dues artistes han treballat sota els postulats de l’arte povero i el menys és més, fent servir materials de rebuig com cordills, branques, peces de roba o telèfons mòbils atrotinats. La peça resultant, com explica Fiona Morrison, combina elements pertanyents a les noves tecnologies amb d’altres relacionats amb l’ancestral poder de la telepatia que feien servir els aborígens australians. El resultat és una obra que reflexiona sobre el valor de la comunicació en els nostres dies i posa de manifest com tot i les diferències culturals o tecnològiques, l’home sempre persegueix la voluntat de comunicar-se amb els seus congèneres.

Com a cada edició, hi ha un fil conductor creatiu per a tots els participants, que en aquesta edició és: ‘Smartphones, 10 anys’; el qual com el seu títol indica, vol fer reflexionar sobre la presència dels anomenats ‘telèfons intel·ligents’, que van fer la seva aparició l’any 2007 i que des de llavors són un aparell indispensable: ja sigui per les possibilitats que ofereixen, la dependència que generen, la post-veritat que creen, el control al qual sotmeten, o la simple i pura atracció per l’objecte.

