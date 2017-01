La Sala d’Art Jove del carrer Calàbria, 147 de Barcelona presenta fins al 17 de març Techno blood amb Sergio Monje, New Now, Eulalia Rovira, Adrian Schindler, Eduardo Ruiz i Laura Torres. Techno blood és una proposta de l’equip de mediació de la Sala d’Art Jove 2016, format per Gris Garcia, Sira Piza i Ricardo Trigo.

