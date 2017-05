“Teatro Mundo” de Joaquín Barón a la Galeria Thema

La Galeria Thema de València inaugura, el 18 de maig, l’exposició Teatro Mundo, dedicada a l’obra del artista Joaquín Barón.

Barón porta més de vint anys de trajectòria professional en els quals ha realitzat més de 50 exposicions individuals i col·lectives, tant a Espanya com a l’estranger. En els últims anys ha compaginat la seva residència habitual a Madrid amb estudis temporals a Ciudad Real, Almagro, Albacete, Toledo i Cabo de Gata.

La seva producció gira entorn a diversos temes de tarannà urbà com la soledat, la por, l’anonimat, l’alienació, sempre amb un cromatisme vibrant. Considerat un artista multidisciplinari, treballa la pintura, l’escultura i el dibuix i ha dedicat també part de la seva carrera professional a la producció teatral, on és fundador i director de la companyia Casa de Pájaros.

Barón exposa a la Galeria Thema per primera vegada amb una vintena de quadres i quatre escultures de materials nobles, bronze i llautó, que narren una història de complexes relacions humanes, que tindrà tantes interpretacions com persones s’endinsin a gaudir-ne. El discurs de les obres de Barón recorda l’enyorat cinema mut, on predominen les accions i els gestos, a través d’imatges senzilles i enigmàtiques.

L’exposició de Joaquín Barón roman oberta des del 18 de maig fins al 13 de juny a l’espai de Galeria Thema (Plaça Amèrica, 4) de València.

