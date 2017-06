Taula Rodona: La il·lustració satírica a Cerdanyola

En el marc de l’exposició COMIXXX: el despertar d’una generació censurada 1973-1990, que es pot veure al Museu d’Art de Cerdanyola (MAC) fins el 16 de juliol, el 8 de juny a les 7 de la tarda, s’organitza una taula rodona com a activitat paral·lela a la sala d’actes del MAC.

El municipi de Cerdanyola ha fet la seva aportació a la il·lustració catalana. Al llarg del segle XX trobem exemples d’artistes vinculats a la ciutat, des d’Ismael Smith a l’actualitat passant per Valentí Castanys i Josep Coll. A partir dels anys 70, amb la Revista de Sardanyola i en un altre context històric, la il·lustració crítica prendria volada fins el dia d’avui donant una idea mordaç de la societat.

La taula rodona proposada pel MAC reuneix alguns dels protagonistes locals que proposen un recorregut per la il·lustració satírica a Cerdanyola durant les darreres dècades. Hi participen Jesús Bolinaga, Edu Català i Jordi Mascarell i modera Joan Sànchez Braut.

Etiquetes: La il·lustració satírica · Museu d'Art de Cerdanyola