Taschen reedita 1.963 exemplars de “The Fire Next time” de James Baldwin amb fotos de Steve Schapiro

Publicat per primer cop l’any 1963, el llibre de James Baldwin The Fire Next Time (La propera vegada, el foc) va apuntar directament al cor de l’anomenat “problema negre” dels Estats Units. Tan destacable per la seva magistral prosa com pel seu acostament sincer i personal a la realitat de la comunitat afro-americana, el llibre està considerat una de les exploracions més apassionades i influents de les relacions racials en la dècada de 1960. L’amor, la fe i la família s’entrellacen en un combat obert contra la hipocresia d’aquella “terra de la llibertat”.

La prosa de Baldwin, rica, crua i sempre rellevant, està acompanyada en aquesta edició d’impressió tipogràfica tradicional per més de 100 fotografies de Steve Schapiro, qui va viatjar amb ell pel sud d’Estats Units, mentre treballant per la revista Life. La trobada va conduir Schapiro fins al nucli mateix del moviment i li va permetre prendre imatges fonamentals, sovint icòniques, dels líders dels drets civils, inclosos Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Fred Shuttlesworth i Jerome Smith. També va poder deixar constància de fites històriques com la Marxa de Washington pel treball i la llibertat i la Marxa de Selma a Montgomery.

Completen aquesta edició diverses històries de camp de Schapiro, una nova introducció escrita pel congressista John Lewis, llegenda de la lluita pels drets civils, els peus de fotos de Marcia Davis del diari The Washington Post, i un assaig de Glòria Baldwin Karefa-Smart, germana de l’autor, que estava amb ell a Sierra Leone quan va començar a escriure el llibre. El resultat és un valuós testimoni visual i escrit d’un dels conflictes més transcendentals i crònics de la societat nord-americana.

Taschen presenta una nova reedició del llibre, limitada a 1.963 exemplars, en commemoració de l’any dels fets que Scahpiro va fotografiar i de la primera edició del llibre.

