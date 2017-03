“Tapes. Spanish Design for Food” explora les interaccions entre gastronomia i disseny

El Museu del Disseny (Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38) de Barcelona exposa Tapes. Spanish Design for Food, comissariada per Juli Capella i organitzada per Acción Cultural Española (AC/E) i el Museu del Disseny de Barcelona.

Tapes. Spanish Design for Food explora la interacció entre el disseny i la gastronomia, se centra principalment en els últims vint-i-cinc anys, tenint en compte la influència i el pes de la tradició popular. «Tapes» pretén ser una degustació, una mirada transversal que inclou àmbits variats d’aquesta interacció del disseny amb el menjar. Aplega més de 250 peces, acompanyades de vídeos i fotografies, que relacionen el món de la cultura material de l’alimentació amb la història, l’arquitectura, l’interiorisme i el disseny industrial i gràfic.

La mostra es complementa amb un ampli programa d’activitats paral·leles, com un cicle de diàlegs entre reconeguts xefs i dissenyadors que comptarà amb Ferran Adrià i Luki Huber, Jordi Roca i Andreu Carulla o Javier Bonet i Martí Guixé.

La mostra es podrà veure entre el 9 de març i el 21 de maig de 2017, i tindrà entrada gratuïta.

A les imatges, a dalt, plat de vidre per elBulli: Skitx 1. Disseny de l’Estudi Luesma & Vega. A sota, detall de la citrellera de Rafael Marquina, produida per Mobles 114.





Etiquetes: Museu del Disseny · Tapes