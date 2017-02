Tallers d’artteràpia per a persones amb Alzheimer i visites guiades per a invidents a l’IVAM

L’IVAM està desenvolupant el taller, La ciutat és la memòria de tots per a persones amb problemes d’Alzheimer, organitzat pel Màster d’Artteràpia de la Universitat Politècnica de València juntament amb l’Institut per a la Investigació i Desenvolupament dels processos de Creació i Artteràpia (Idecart), l’Associació de Familiars amb Alzheimer València (AFAV) i el patrocini de DKV Seguros. A més a més, l’IVAM ha organitzat una visita a l’exposició Perdidos en la Ciudad accessible a persones amb algun tipus de discapacitat visual.

La ciutat és la memòria de tots, és un taller que utilitza l’art com a via terapèutica dirigit a persones que pateixen Alzheimer i altres deterioracions cognitives associats a l’edat, i que generen aïllament i desubicació. El taller, impartit per a un màxim de vuit persones, es desenvolupa a partir de l’exposició Perdidos en la Ciudad, una mostra que reuneix en l’IVAM una selecció de 300 obres inspirades en el fet urbà.

La proposta didàctica La ciutat és la memòria de tots, parteix del concepte que la ciutat està plena de records, llocs i vivències, guarda i evoca la memòria del viscut. La sessió d’artteràpia comença amb una visita a la mostra en la qual, prèviament, els artterapeutes han seleccionat una sèrie d’obres entorn de la ciutat, al fet de perdre’s i trobar-se. Després de la visita, els participants desenvolupen una proposta plàstica amb materials senzills. L’objectiu és aconseguir que expressen els sentiments i emocions que els transmeten les obres d’art.

Visites per a invidents

L’IVAM ha organitzat visites a l’exposició Perdidos en la Ciudad destinades a persones amb discapacitat visual, de manera que puguin tocar algunes de les peces exposades. Desenvolupada per iniciativa de la fundació ONZE, l’objectiu de la visita és que en palpar les obres amb les mans, les persones amb discapacitat visual puguin percebre-les i desenvolupar-les mentalment en el seu conjunt per a gaudir-les artística, estèticament i creativament. Blood Orange Summer Glut (1987) de Robert Rauschenberg, Oh, Absolutely (1992) de John Chamberlain, Forminifera, (1990) de Tony Cragg i Chino frotándose las manos (1995) de Juan Muñoz són les escultures que han pogut tocar tots els integrants del grup.

