Taller familiar de F. Morrison i P. Farrés a Ca l’Anita

Dissabte 17 de juny de 2017, de 10 a 12 hores, en el marc del cicle expositiu Empordoneses 2017, es durà a terme el taller Mòbils a l’espai expositiu de Ca l’Anita, a Roses. El taller anirà a càrrec de les artistes Fiona Morrison i Pilar Farrés. Es tracta d’un taller familiar per a totes les edats, que parteix d’una selecció molt especial i màgica que es compon de tres elements: el “mòbil”, com a font d’inspiració; el cos, com a mitja viu d’expressió; i la pintura, com a resultat plàstic del treball amb les emocions i les sensacions. Cal recordar que com cada any, hi ha un fil conductor creatiu per a tots els participants, que en aquesta edició és: ‘Smartphones, 10 anys’; el qual com el seu títol indica, vol fer reflexionar sobre la presència dels anomenats ‘telèfons intel·ligents’, els quals van fer la seva aparició l’any 2007; i que des de llavors són un aparell indispensable en les nostres vides. Ja sigui per les possibilitats que ofereixen, la dependència que generen, la post-veritat que creen, el control al qual ens sotmeten, o la simple i pura atracció per l’objecte.

