Tabakalera llença la Convocatòria de Residències 2018

annaïs miró

Tabakalera llença la quarta convocatòria per a realitzar residències artístiques durant l’any 2018. El termini d’inscripció estarà obert des del 3 d’abril fins el 30 de maig per a les següents modalitats: comissariat, desenvolupament de projectes artístics, desenvolupament de projectes en col·laboració, investigació i projecte audiovisual. Les residències són una eina clau en el projecte de Tabakalera. Aquestes residències, d’una banda, enriqueixen el programa cultural que es desenvolupa en el centre, alhora que integren agents externs en les dinàmiques del projecte cultural. D’aquesta manera, Tabakalera també busca fomentar la internacionalització del projecte i propiciar encontres entre el context internacional i el local. Aquesta convocatòria té com a objectiu recolzar el desenvolupament de projectes artístics en qualsevol format independentment de la disciplina artística. La residència per a comissaris té com a objectiu recolzar comissaris/es en el desenvolupament d’un projecte expositiu que es portarà a terme a la sala d’exposició de Tabakalera la tardor de 2019. La residència per a projecte en col·laboració pretén donar la oportunitat a un(a) artista que resideixi a la Comunitat Autònoma Basca, de convidar a una residència a un altre artista que resideixi fora de la CAV, per desenvolupar un projecte artístic en col·laboració. La residència d’investigació artística vol recolzar el desenvolupament de projectes d’investigació artística, entenent la investigació artística com una fase més del procés de la creació artística. La residència per a projecte audiovisual és per a artistes relacionats amb les pràctiques cinematogràfiques i audiovisuals. Els projectes poden presentar-se en qualsevol de les seves fases: desenvolupament de la idea, escriptura, producció, pre/postproducció o muntatge.

