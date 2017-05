Swab obre les portes de sis tallers amb “Behind the artist”

La fundació Swab Barcelona presenta Behind the artist, un projecte que neix dins el programa Swab City amb la finalitat d’unir l’activitat artística de la ciutat amb la de la fira, creant així circuits i intercanvis culturals entre les galeries, els artistes participants i els residents a la ciutat fora del circuit firal.

Aquesta activitat compta amb sis tallers d’artistes amb base a Barcelona que obren per primera vegada les seves portes al programa de col·leccionistes de Swab Barcelona. Sis artistes seleccionats pel comissari Omar López-Chahoud, el qual plantejarà la visió de l’obra artística des del seu bressol o nucli de creació, posant-nos darrere de l’artista i coneixent la inspiració del seu reflex o ombra projectada.

Omar López-Chahoud és director artístic i curador de la fira Untitled. Ha participat com comisari independent en nombroses exposicions als Estats Units i arreu del món, entre elles la Biennal de Nicaragua de 2014. Ha format part de taules rodones al Artists ‘Space, Art in General, MoMA PS1 i el Museu Whitney d’Art Americà a Nova York. López-Chahoud va obtindre èmfasi de l’Escola d’Art de la Universitat de Yale i la Royal Academy of Art de Londres.

Swab, Fira Internacional d’Art tindrà lloc entre el 28 de setembre i l’1 d’octubre al Pavelló Italià de Fira de Barcelona, Avinguda de Reina Maria Cristina s/n.

A la imatge, Boris Hoppek, Swab Barcelona 2016.

