Swab: l’art més emergent

ramon casalé soler

Swab Barcelona es confirma com una fira important dins del panorama artístic internacional, sobretot en l’apartat emergent, a causa de l’aparició de joves creadors de diferents àmbits d’arreu del món, on la contribució dels països àrabs i llatinoamericans és més evident, fet que permet adonar-nos que l’art contemporani no té fronteres.

La desena edició de la Fira Swab ocuparà, del 28 de setembre a l’1 d’octubre del 2017, tot l’espai del Pavelló d’Itàlia del recinte firal de Montjuïc, que, per les seves especials característiques, compleix la funció de mostrar al públic un gran nombre d’artistes provinents de països molt diversos amb obres accessibles per als col·leccionistes més joves interessats en les avantguardes més transgressores.

Respecte a l’any passat s’ha incrementat el nombre de galeries assistents, ja que en la present edició n’hi ha 70, entre elles les catalanes Víctor Lope, 3 Punts, Rocío Santacruz i Palma Dotze. Si tenim en compte que en la primera convocatòria el 2006 n’hi van concórrer 42, significa que s’ha doblat la xifra. També és cert que cada edició ha anat incorporant programes i activitats noves que han servit perquè la fira sigui més atractiva i innovadora.

Cal destacar que hi ha hagut canvis en la composició del comitè de selecció, ja que ara hi figuren galeristes, comissaris, museòlegs, gestors culturals i col·leccionistes. Això indica que hi estan representats els principals protagonistes del mercat de l’art. Un mercat que els darrers temps ha tingut molts alts i baixos, però que es va recuperant a poc a poc, tal com hem vist recentment a les fires d’Arco i Art Madrid.

Programa In/Out. De tots els programes que participen a la fira Swab considerem que In/Out és el més agosarat, ja que el concepte predomina respecte a l’objecte. Per això els seus comissaris, Imma Prieto i Frederic Montornés, repeteixen la fórmula de mostrar el treball dels artistes de manera individual, en format group show, que al mateix temps representen cadascun una galeria, encara que no hi participin. Per tant, “es tracta d’una mena d’invitació a estar presents en el marc de Swab sense haver, per això, de disposar d’un estand”. En total hi ha onze peces, on predominen les galeries catalanes i madrilenyes. De les primeres hi ha Rocío Santacruz –Mar Arza– , Àngels Barcelona –Joan Fontcuberta–, Estrany de la Mota –Francesc Ruiz– i Ana Mas Projecte –Regina Giménez–. De les segones hi ha García –Rasmus Nilausen–, Casa sin fin –Marta de Gonzalo & Publio Pérez Prieto–, Moisés Pérez de Albéniz –Ana Laura Aláez– i Silvestre –Gloria Martín–. Quant a la resta, hi són presents les valencianes Espai Tactel –Fito Conesa– i Espai Visor –Ana Teresa Ortega– i la mallorquina Addaya Centre d’Art –Jorge García–. En conjunt hi trobem des d’artistes plenament consolidats a altres de gran projecció.

Altres activitats. La resta d’activitats són: Solo Swab, On paper, Focus Mediterrani, Swab seed, Swab Performance i Swab City. Els comissaris de Solo Swab són els mateixos de l’edició anterior: Direlia Llazo i Zaida Trallero, que incideixen a mostrar treballs de creadors emergents d’Amèrica Llatina. Ara hi exposen sis que, com és evident, s’interessen pels aspectes sociopolítics que viuen en els seus llocs d’origen, de manera que es crea un diàleg intercultural que permet la reflexió i a la vegada la intervenció del mateix espectador.

A l’apartat On Paper només hi ha un projecte per a cadascuna de les galeries, on el protagonista és el paper, treballat i mostrat de diferents maneres, però sobretot amb un llenguatge molt contemporani. El programa Focus Mediterrani és la continuació del que es va fer l’any passat amb el nom de Focus Magrib. El comissari Xavier de Luca ha elegit galeries i plataformes independents relacionades amb l’arc mediterrani. Un Mediterrani que divideix dos continents molt a prop un de l’altre, però que a la vegada també és un pont on conflueixen diverses cultures, i l’art serveix per unir-les.

Dins de Swab City hi ha Behind the artist, on el comissari Omar López Chahoud, director artístic i curador de la fira Untitled, ha seleccionat sis tallers d’artistes que ofereixen la seva visió de com es produeix la gènesi d’una obra d’art. La idea principal d’aquesta activitat és posar en contacte la ciutat amb la fira, per mitjà d’anar col·locant instal·lacions en espais públics mentre es vagi desenvolupant la fira. En canvi Swab Seed és un espai que creix amb el temps, ja que intenta posar en contacte les propostes que sorgeixen de les plataformes independents i, mitjançant el debat, aconseguir noves maneres de contemplar l’art contemporani.

A MYFAF –My First Art Fair– hi exposen tres galeries que tenen menys de dos anys d’activitat i que mai han participat en una fira internacional. A més, els artistes seleccionats han d’haver nascut a partir de l’any 1975. Aquest espai és gratuït per a les galeries, la qual cosa permet que la seva visibilitat s’accentuï i pugui servir de plataforma per a nous projectes. La resta de programes, Swab Stairs i Swab Kids, tenen la particularitat que es desenvolupen fora del calendari de la fira, i que es duen a terme en diferents localitats de l’àrea metropolitana.

Pintura ben viva. La periodista cultural, comissaria independent i membre del comitè de selecció Marisol Rodríguez, assenyala que “la pintura, que fa uns anys era gairebé invisible en el panorama de l’art contemporani, està tornant molt fort de la mà de joves artistes que desafien tots els conceptes al voltant d’aquesta disciplina”. Això indica que la pintura segueix ben viva malgrat les opinions adverses de determinats crítics i artistes, ja que pot conviure perfectament amb les noves tecnologies que apareixen contínuament. No oblidem que a les escoles d’art la pintura figurativa cada vegada interessa més als joves artistes. Un altre membre del comitè, el col·leccionista i administrador d’empreses Alfredo Herzog, opina el mateix, ja que pensa que els propers anys “les tècniques tradicionals seguiran existint, com ha passat sempre; la pintura, per exemple, segueix existint igual que la fotografia i el vídeo”.

Els premis. La fira dona diversos premis que serveixen per destacar la contribució que fan els artistes i les galeries a l’art contemporani. El Premi Fundació Banc de Sabadell a la millor galeria d’art contemporani és el guardó més important, ja que valora el treball de les galeries, a banda que la mateixa fundació adquireix una obra. El Premi Mango al millor jove artista serveix perquè el patrocinador adquireixi una obra d’un artista jove que es mogui dins de l’àmbit emergent. El Premi DKV al millor artista estatal reconeix un artista de l’Estat i a la vegada es queda una obra d’ell per a la seva col·lecció. El Premi Fundació Lluís Coromina és per al millor artista català, amb el suport de Bonart Cultural. L’obra guanyadora passarà a formar part de la mateixa fundació. Altres premis són Idea Art de Marset i Dibuix Adquisició Colecció Diezy.

A la imatge, Okuda San Miguel. Punk Loves Eagles. 2016. Esmalt sintètic sobre fusta. 120×120 cm. 3 Punts Galeria.

