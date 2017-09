Swab Ephemeral 2017 reflexiona sobre el món capitalista

Swab Ephemeral 2017 presenta un conjunt d’obres basades en mitjans efímers com ara la instal·lació, la performance o el videojoc, que podrem trobar en diferents espais dins i fora de la fira potenciant la participació del públic amb les obres. Ephemeral pretenen fer-nos reflexionar sobre la nostra situació un món capitalista, globalitzat i accelerat que sovint no ens permet agafar distància per a reflexionar sobre el nostre rol com a individus en la societat actual. Una recerca de l’essència, una tornada a la tradició, o la permanent necessitat d’espiritualitat i salvació semblen l’única salvació a aquesta nova situació.

La Fundació Mies van der Rohe presenta *folding cosmos, una instal·lació i performance de Miwako Kurashima amb artistes col·laboradors, oferint en la seva agenda cultural al mateix temps que Swab Barcelona, l’oportunitat als visitants de la fira de poder veure aquesta sorprenent performance en el Pavelló. Kurashima ha triat el Pavelló de la Fundació Mies van der Rohe de Barcelona, un univers creat de bellesa i dignitat que incorpora la sensació del moviment i comparteix la idea japonesa de crear un espai: un viatge al cosmos en el Pavelló Mies van der Rohe. *folding cosmos ens transporta a la petita estança japonesa on es desplega tot un univers que s’expandeix, per proporcionar una nova experiència, un nou sentit del moviment a l’espai d’un microcosmos flexible i dinàmic amb l’art, per connectar l’interior i l’exterior a la manera japonesa. Artistes col·laboradors: Mamoru Fujieda, Kineta Kunimatsu, Tatsuo Kawaguchi i Isamu Noguchi.

D’altra banda, Heusser ens proposa endinsar-nos en la seva cambra de retir espiritual per a fer-nos reflexionar sobre les dinàmiques de la cultura del treball occidental, que ens aliena fins al punt de necessitar viatges de plaer espiritual per tal de retrobar-nos amb nosaltres mateixos. La seva obra reflecteix la nova situació social, on el capitalisme ens ha portat a una societat individualista, sense valors que ens obliga a buscar refugi espiritual en xamans, el pensament hindú, tècniques de relaxació. Tornar als orígens, retrobar-nos i reflexionar sembla una tasca impossible que l’artista ens ajuda a realitzar.

També, Carminati, artista resident a Fabra i Coats ha creat l’obra Pac-Art, on ha revisa el clàssic dels videojocs arcade Pac-Man, transformant a Pac-Man en un artista que ha de devorar obres d’art i fugir d’altres artistes-fantasma. L’obra fa referència a Saturn Devorant als seus Fills de Goya, que remet a la mitologia per a explicar com la lluita per al poder forma part de l’essència humana. Els visitants podran trobar unes màquines recreatives a la fira i jugar amb elles. Aquells que ho desitgin podran registrar la seva puntuació i entrar en una competició amb altres visitants esdevenint partícips de les dinàmiques d’una societat cada cop més competitiva.

Swab Barcelona tindrà lloc del 28 de setembre a l’1 d’octubre.

Etiquetes: Kurashima · SWAB Barcelona