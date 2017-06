Swab dialoga amb Giuseppe Casarotto, president del ClubGAMeC

Swab Barcelona-Fira International d’Art, que l’any 2017 tindrà lloc entre el 28 de setembre i l’1 d’octubre, presenta el seu nou comitè de selecció, que estarà a càrrec d’escollir les galeries internacionals i nacionals que formaran part del programa general de la seva propera edició del desè aniversari.

En aquesta oportunitat dialoga amb Giuseppe Casarotto. El col·leccionista d’art contemporani, enginyer i president del ClubGAMeC de Bèrgam, associació cultural que promou i recolza la Galeria d’Art Modern i Contemporani de Bèrgam. Casarotto és també co-fundador, juntament amb altres sis col·leccionistes privats, d’una col·lecció de video art focalitzada en l’adquisició d’obres i la promoció de joves artistes de video.

Què és el que més t’interessa d’un artista nou?

Personalment confio molt en les noves generacions d’artistes, estic observant que el seu gest artístic és molt original i innovador. A més, molts artistes joves han desenvolupat estudis en institucions d’art internacionals i tenen una considerable preparació cultural.

Què mitjà creus que prevaldrà en els propers anys? On estan les noves tendències en relació amb això?

No crec que sigui major l’ús d’un mitjà o un altre en un futur, es va acabar el temps de les modes i dels corrents. Amb la globalització totes les disciplines, des de les més clàssiques fins a les d’avantguarda, poden coexistir en una nova capacitat innovadora . No obstant això, crec que les instal·lacions, performances i, finalment, el virtualrealityart (realitat augmentada) poden representar millor a la futura proposta artística.

Com i on veus l’escena artistica al nostre món post-Brexit?

Crec que no hi haurà canvis en relació amb el mercat de l’art contemporani com a resultat del post-Brexit. Pot esser que a nosaltres com a col·leccionistes europeus podrem comprar obres procedents d’Anglaterra a millor preu.

Què és el que més t’emocionaria veure en la desena edició de Swab Barcelona?

Aquest any participaré amb gust a Swab Barcelona, i estic molt intrigat de descobrir les diferents propostes de les diferents seccions: Galeries del programa general (per descomptat), però no només això, també Solo Swab – artistes llatinoamericans, Focus Magreb, MYFAF…

A la imatge, Giuseppe Casarotto, col·leccionista d’art i president del ClubGAMeC.

Etiquetes: Giuseppe Casarotto · Swab Barcelona 2017