Swab conversa amb la comissària independent Albertine de Galbert

Swab Barcelona-Fira Internacional d’Art que tindrà lloc entre el 28 de setembre i l’1 d’octubre conversa amb el nou comitè de selecció, que estarà a càrrec d’escollir les galeries internacionals i nacionals que formaran part del programa general de la seva propera edició del desè aniversari.

En aquesta ocasió, parlem amb Albertine de Galbert, comissària independent i gestora de projectes de cooperació cultural. Des de 2008 treballa en la recerca sobre la creació contemporània llatinoamericana, que ha sigut la base del lloc web arte-sur.org, fundat per Galbert i llançat en la tardor del 2011 en aliança amb el Centre Pompidou. Ha comissariat exposicions a França, Argentina, Mèxic, entre altres.

Què és el que més t’interessa d’un artista nou?

Sempre m’ha cridat molt l’atenció la capacitat que té l’art d’obrir espais per pensar. Per mi descobrir un artista « nou », sigui jove, establert, o mort, és com completar poc a poc una constel·lació interior, armar vincles entre l’íntim i el comú, l’emocional i el polític. El que no acaba de sorprendre’m és que no disminueixi l’intensitat d’aquestes trobades amb els anys i l’experiència, és més aviat el contrari.

Quin mitjà creus que prevaldrà en els propers anys? On estan les noves tendències en relació amb això?

No sé realment cap a on van les tendències. Em vaig adonar que la pintura está cada vegada més present, la ceràmica també, però no sé si és perquè a mi m’interessa aquesta materialitat i que per això se’m fan més presents, o si és una reacció real dels artistes a la desmaterialització que experimentem tots a diversos nivells en un món global.

Com i on veus l’escena artística al nostre món post-Brexit?

No estic segura que el Brexit canviï moltes coses, sinó potser una presa de consciència global que certs ordres que semblaven inamovibles sí poden estar subjectes a canvis, pel cantó bo, però també pel dolent. És important perquè en aquesta presa de consciència l’art, la cultura en general, poden ser vectors per pensar aquests moviments i proposar relats comuns.

A la imatge, Albertine de Galbert, comissària independent i gestora de projectes de cooperació cultural.

Etiquetes: Albertine de Galbert · Fira Swab 2017