Susana Sanz, comissària en residència d’Addaya Centre d’Art

Addaya Centre d’Art d’Alaró presenta la seva nova comissària en residència, d’aquest mes de juny. Es tracta de Susana Sanz Giménez (Madrid, 1981), comissària espanyola, crítica d’art i experta en art xinès contemporani. Doctora en Història de l’Art contemporani xinès (Universitat Complutense, Madrid), Llicenciada en Estudis d’Àsia Oriental (UAM, Xina) i Màster en Història de l’Art Xinès (Universitat de Tsinghua, Pequín). Ha estat editora executiva de la revista Art in China (2011-2012), ha treballat com a professora d’Història de l’art espanyol en l’Acadèmia de Belles arts de Pequín (CAFA, 2013-2014), al mateix temps que ha exercit el càrrec de Coordinadora Cultural en l’Institut Cervantes a Pequín (2014-març 2015). En l’actualitat treballa com a comissària independent a cavall entre Espanya i Xina.

Etiquetes: Addaya Centre d'Art Contemporani · Susana Sanz Giménez