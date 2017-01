Surt el número 300 de la Revista de Girona,

El dia 25 de gener del 2017 a l’auditori viader, de la Casa de Cultura de Girona (19 h) tindrà lloc la presentació del número 300 de la Revista de Girona. L’acte serà encapçalat pel president de la Diputació de Girona, Pere Vila, i el director de la Revista de Girona, Xavier Cortadellas, acompanyats de l’historiador Joan Domènech i el periodista Sebastià Roig.

La Revista de Girona ha volgut commemorar la fita dels seus primers 300 números i, en comptes de les seccions habituals, conté articles que tracten de casos singulars i curiosos, sovint poc coneguts, que expliquen, també, com som i com hem anat construint les nostres comarques i pobles. Fets curiosos que parlen del patrimoni cultural i natural, de l’activitat econòmica i social, de la música, de l’art i de la literatura que anem fent.

La Revista de Girona és una publicació bimestral, amb una tirada de 3.000 exemplars, que té com a objectiu difondre treballs de recerca i de divulgació cultural i científica que tinguin com a àmbit preferent el territori de les comarques gironines. Compta amb un consell assessor, format per una trentena d’especialistes en diferents disciplines i àmbits de coneixement, que té per missió avaluar els números publicats i participar en l’elaboració dels continguts de cada número. A través d’aquest consell, es garanteix la participació ciutadana en els continguts de la publicació i es vetlla per la qualitat i el rigor de cada número.

Amb l’objectiu d’afavorir l’accés al coneixement de la ciutadania i fomentar la recerca, s’ha digitalitzat la col·lecció històrica de la Revista de Girona, iniciada l’any 1955, la qual és accessible en obert a través de la pàgina web de la revista www.revistadegirona.cat

